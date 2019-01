12/01/2019 | 17:10



Geovanna Tominaga surpreendeu a todos depois de publicar uma foto em seu Instagram mostrando o tamanho da sua barriga de grávida. A apresentadora posou na frente do espelho do elevador mostrando as novas curvas e compartilhou na legenda:

- Aquele momento que você entra no elevador e percebe que sua barriga já está grandinha.

A artista está se preparando para colocar ao mundo um garotinho que é fruto de seu relacionamento com Eduardo Duarte. Ela que está de 18 semanas, cerca de quatro meses já demonstra estar ansiosa com a chegada do primeiro filho. Que fofa!