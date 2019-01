A uma semana da estreia no Carioca, Fluminense goleia Mageense em jogo-treino

12/01/2019 | 17:00



A uma semana da estreia no Campeonato Carioca, o Fluminense disputou o segundo jogo-treino da pré-temporada. Neste sábado, o time goleou o Mageense por 4 a 1, na atividade que foi realizada em um dos campos do CT da Barra e dividida em quatro tempos.

Os gols do triunfo do Fluminense foram marcados por Yony González, Luciano, Luiz Fernando e João Pedro. Yony, que chegou do Junior Barranquilla, da Colômbia, foi o destaque da atividade. Rápido e habilidoso, o colombiano deu trabalho à defesa rival, além de ter feito o seu gol.

Assim como no jogo-treino disputado na quarta-feira, em que a equipe venceu a Cabofriense por 1 a 0, o técnico Fernando Diniz testou diferentes possibilidades e utilizou quase todos os jogadores disponíveis no elenco. Rodolfo; Ezequiel, Digão, Ibañez e Marlon; Airton, Bruno Silva e Daniel; Everaldo, Luciano e Yony González foi a escalação titular escolhida pelo treinador.

Após dez dias seguidos de treinos, quase sempre em dois períodos, o elenco do Fluminense terá o domingo de folga e retorna aos trabalhos na segunda-feira. O time faz seu primeiro jogo oficial da temporada no próximo sábado, às 17 horas, diante do Volta Redonda, no Maracanã, em duelo da Taça Guanabara.