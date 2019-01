Festival de Verão começa na Prainha de Riacho Grande

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



12/01/2019 | 16:45



Com um público animado e ao som do cantor Raffa Augusto teve início, às 14h, a terceira edição do Festival de Verão do Riacho Grande, em São Bernardo. A partir das 17h, quem sobe ao palco é o grupo Art Popular.

Não só os visitantes quanto os comerciantes comemoram o evento. "Esperamos vender muita bebida até o fim do mês", diz Maycon Galeano, dono do Ceará Batidas. O prefeito Orlando Morando (PSDB) também está otimista com o Festival. A estimativa é receber entre 8.000 a 10 mil pessoas neste sábado (12). "É uma festa para família e o que é melhor, feita sem nenhum centavo do dinheiro público." Quem custeia o evento são patrocinadores.

Neste domingo (13), banda Inimigos da HP - veja todos os shows abaixo. As apresentações principais começam às 17h e o término deve ser às 19h. A entrada é gratuita.

Confira os shows:

Dia 12 - Rafa Augusto, DJ Pânico e convidado, Marcos Lucena e Art Popular

Dia 13 - Pagodão da Gente, DJ Pânico e DJ Droives e Inimigos da HP

Dia 19 - Enzo e Gabriel, DJ Pânico e DJ Júlio; e Marcos e Belutti

Dia 20 - Nando e Luka, DJ Pânico e convidado; e Maria Cecília e Rodolfo

Dia 26 - MC Little, DJ Pânico e DJ Puff; e Aldair Playboy

Dia 27 - Dri Pereira, DJ Pânico; e Jeito Moleque