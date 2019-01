Sem Neymar, PSG se reabilita, supera Amiens e mantém vantagem folgada no Francês

12/01/2019 | 16:14



O Paris Saint-Germain não sentiu falta de Neymar neste sábado e passou com facilidade pelo Amiens para voltar a vencer após ser eliminado da Copa da Liga Francesa no meio da semana. O time parisiense derrotou a ex-equipe de Paulo Henrique Ganso por 3 a 0, fora de casa, na retomada do Campeonato Francês.

O PSG se reabilitou da derrota de virada por 2 a 1 para o Guingamp que culminou com a eliminação da equipe na Copa da Liga Francesa. O revés surpreendente para o Guingamp foi o primeiro em competições nacionais do time parisiense nesta temporada. No Campeonato Francês, o PSG ainda segue invicto, com 17 vitórias e dois empates.

Com o triunfo, o PSG chegou aos 50 pontos e estabeleceu 13 de diferença em relação ao vice-líder Lille, que também venceu na rodada. O Amiens é o 17º colocado, com 18 pontos, e permanece colado na zona de rebaixamento do torneio.

Jogando em casa, o Amiens conseguiu parar o time do técnico Thomas Tuchel na etapa inicial. Sofreu muita pressão do adversário, e terminou o primeiro tempo com apenas 31% de posse de bola e somente dois chutes a gol, mas teve uma chance clara de abrir o placar no final do primeiro tempo.

Com Neymar poupado, a responsabilidade recaiu sobre Mbappé, que foi o grande destaque da partida. Apesar da pressão da equipe da capital francesa na primeira etapa, os gols só saíram no segundo tempo. Cavani abriu o placar de pênalti no início da segunda etapa, Mbappé ampliou logo em seguida após passe do centroavante uruguaio e o brasileiro Marquinhos selou o triunfo no final. Com o gol marcado, Mbappé chegou à marca de 13 e se isolou na artilharia da competição.

O PSG volta a campo no próximo sábado para rever o Guingamp, lanterna do torneio. O duelo, válido pela 21ª rodada do campeonato, será às 14 horas (de Brasília), no Parque dos Príncipes.