Em aniversário de Rodrigo Godoy, Preta Gil se declara para o marido e posta vídeo

12/01/2019 | 16:10



Rodrigo Godoy está completando 30 anos de idade neste sábado, dia 12. E Preta Gil não poderia perder a oportunidade de homenagear o amado nesta data!

A cantora postou um vídeo no Instagram com várias fotos de momentos especiais do casal, e um textão contando um pouco sobre a trajetória dos dois:

- Hoje meu Mozi, meu amor completa 30 anos!!! Quando o conheci ele tinha 24 e eu quase 40 e pensava será que vai dar certo, será que ele é imaturo, tinha muitos serás que foram embora com pouco tempo de convívio, ele sempre foi mais maduro do que eu, mais sensato e ponderado, mas nunca deixou de ser brincalhão, alegre e extremamente espontâneo!! Ele chegou na minha vida pra me trazer paz e equilíbrio além de muito muito amor e respeito!! Eu tenho muito orgulho do lindo homem que você é, um cara fiel a sua origem nada deslumbrado e com o coração aberto para lidar com o novo com o diferente e assim crescer e evoluir!!! Sou louca pelo avô que você é pra nossa Sol, eu morro de amores pelo amor de vocês!! Amo sua chatice no trabalho, mesmo quando brigamos no final aprendemos algo juntos!! Não sei o que será do nosso futuro, mas sei do meu desejo hoje, desejo que você tenha muita saúde para que possamos continuar nossa jornada juntos, e que eu possa continuar tendo o prazer de te ter como marido, namorado, produtor, amigo e o que mais Deus permitir! Te amo tanto Mozi te quero as melhores coisas do universo, torço e vibro com você e por você!