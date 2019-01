Nego do Borel é acusado de transfobia por youtuber

12/01/2019 | 16:10



Nego do Borel pode até ter usado salto alto, bolsa e beijado um homem no clipe Me Solta, mas parece que o cantor não convenceu todo mundo que está livre de preconceitos!

Na tarde deste sábado, dia 12, Nego postou uma foto só de sunga no mar e foi elogiado por muitos seguidores, inclusive por Luisa Marilac, uma youtuber transexual que ficou famosa com o vídeo em que fala:

- E teve boatos que eu ainda estava na pior, se isso é tá na pior... O quê que quer dizer tá bem, né?

Lembrou dela? Então, a influenciadora comentou a foto do músico:

- Cada dia que passa, você está mais gato homem!

Ao tentar retribuir o elogio, Nego não obteve muito sucesso e cometeu uma gafe, chamando Luisa de homem:

- Você é um homem gato também, parabéns, deve estar cheio de gatas né

Os internautas não gostaram nem um pouco do comentário do cantor e começaram a criticar, dizendo que Nego só usa a bandeira LGBT para auto divulgação. Uma seguidora escreveu:

- Gente, CANCELEM o Nego do Borel pelo amor de deus, lixo transfóbico

Outro seguidor comentou:

- Na hora de usar a bandeira LGBT pra se promover tava ótimo!