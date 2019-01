D'Ambrosio vence no Marrocos e assume liderança da Fórmula E; Massa fica em 18º

12/01/2019 | 15:43



O belga Jerome D'Ambrosio venceu neste sábado a etapa de Marrocos da temporada 2018/2019 da Fórmula E, a segunda do calendário. Em Marrakesh, o ex-piloto da Fórmula 1 fez bonito e cruzou a linha de chegada na primeira colocação, enquanto o brasileiro Felipe Massa ficou na 18.ª colocação, a última entre os concorrentes que terminaram a prova.

Em sua etapa de estreia na categoria, Massa vem encontrando dificuldades e havia sido o 17.º na estreia, na Arábia Saudita. Com isso, ainda não pontuou. O sábado, aliás, não foi dos melhores para nenhum brasileiro. Lucas Di Grassi foi quem teve o melhor desempenho e terminou em sétimo, enquanto Nelsinho Piquet foi o 14.º.

Com os resultados, Di Grassi é o décimo colocado na temporada, com nove pontos, enquanto Nelsinho aparece em 13.º, com apenas um. A liderança é justamente de D'Ambrosio, que já soma 40 pontos, seguido pelo português António Félix da Costa, com 28, mesmo número do francês Jean-Éric Vergne, terceiro lugar.

D'Ambrosio largou apenas em décimo neste sábado, mas se beneficiou de uma trapalhada dos dois pilotos da BMW Andretti Motorsport. Quando ocupava a terceira posição, já na reta final, o belga viu o líder Da Costa e o segundo colocado Alexander Sims, companheiros de equipe, se chocarem.

O português acabou retirado da prova, enquanto o britânico caiu para quarto. Melhor para D'Ambrosio, que herdou a primeira colocação e garantiu a ponta da temporada. O holandês Robin Frijns completou o percurso em segundo, enquanto o britânico Sam Bird foi o terceiro.

A Fórmula E voltará em duas semanas, quando será disputada a terceira etapa da temporada. Os pilotos entrarão em ação em Santiago, no Chile, no próximo dia 26.