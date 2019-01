Loja de noivas coloca manequim em cadeira de rodas na Inglaterra

12/01/2019 | 14:45



Algumas lojas e marcas são criticadas por seus anúncios e exposições de produtos polêmicos, mas uma loja na Inglaterra encantou ao colocar um manequim com vestido de noiva em uma cadeira de rodas. Inclusão importa em todos os lugares.

Na última quarta-feira, 9, Beth Wilson compartilhou uma foto no Twitter da vitrine de uma nova loja de vestidos de noiva na cidade de Portishead.

Na imagem, um manequim com vestido branco, sapatos brilhantes e colar estava sentado, de pernas cruzadas, em uma cadeira de rodas decorada com grama, aparentemente sintética.

"A nova loja de noivas da cidade tem uma cadeira de rodas com um manequim e isso não deveria ser animador, mas é a primeira vez que eu vejo a deficiência física retratada em uma vitrine", escreveu Beth.

A loja em questão é a The White Collection que, na rede social, disse estar "encantada" com o retorno positivo da vitrine ao compartilhar a repercussão do caso.

Nos comentários da publicação de Beth, outras pessoas compartilharam fotos delas mesmas em cadeiras de rodas ou de estabelecimentos que tiveram a mesma ideia.