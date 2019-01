12/01/2019 | 14:11



O Big Brother Brasil 19 começa só na próxima terça-feira, dia 15, mas já tem participante que foi desclassificado antes mesmo do reality começar!

O GShow publicou uma nota nesta sábado, dia 12, divulgando que o lutador de MMA foi desclassificado do programa após tomarem conhecimento de fatos relacionados a Fábio, que foram tidos como inadequados e que ele não será substituído. Ou seja, parece que o reality show terá uma semana a menos de duração.

No Instagram do BBB, o vídeo do lutador, que ficou conhecido como bailarino sedutor, já foi apagado.