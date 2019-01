Vasco goleia o Juventude e avança à próxima fase da Copa São Paulo

12/01/2019 | 13:14



O sábado de decisões pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou com a classificação de Vasco e Visão Celeste-RN. Nas duas primeiras de 16 partidas do dia, as equipes que se classificaram na primeira colocação de seus grupos no estágio inicial levaram a melhor.

No Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté, brilhou a estrela de Tiago Reis. O atacante do Vasco marcou três gols na vitória por 4 a 0 sobre o Juventude e ajudou o time carioca a garantir a classificação. O quarto gol foi marcado por João Laranjeira.

Na próxima fase, a equipe cruzmaltina enfrenta o vencedor do confronto entre Manthiqueira-SP e Tubarão-SC. O time catarinense foi adversário do Vasco na fase de grupos e a partida terminou empatada por 0 a 0.

A outra partida da manhã de sábado foi a vitória do Visão Celeste-RN sobre o Fortaleza por 2 a 1, no Ernesto Rocco, em Porto Feliz.

Pouco conhecida no cenário profissional, a equipe de Parnamirim (RN) faz bom trabalho nas categorias de base e segue viva na briga. Seu adversário na terceira fase será um paulista, que sairá do embate entre Primavera e Desportivo Brasil.

Confira os jogos desse sábado:

Visão Celeste-RN 2 x 1 Fortaleza

Vasco 4 x 0 Juventude

16h00

Red Bull Brasil-SP x Ituano-SP

Primavera-SP x Desportivo Brasil-SP

CSA x Oeste

Audax-SP x Taboão da Serra-SP

Atlético-MG x Juventus

Portuguesa x Nacional-SP

Avaí x Água Santa-SP

Londrina x Fluminense

São Caetano x Flamengo-SP

Manthiqueira-SP x Tubarão-SC

Goiás x Volta Redonda

17h30

Grêmio x EC São Bernardo

18h15

Coritiba x União Mogi

21h30

Corinthians x Porto-PE