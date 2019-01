Diálogo com China deve ser retomado este mês, diz secretário do Tesouro dos EUA

12/01/2019 | 11:25



O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou a repórteres que a próxima rodada de negociações comerciais com a China provavelmente ocorrerá ainda em janeiro, e apontou haver expectativa de que o vice-premiê do país asiático, Liu He, lidere uma delegação a Washington "mais adiante neste mês".

Mnuchin também defendeu que a paralisação parcial do governo americano "não teria nenhum impacto" nos esforços para chegar a um acordo bilateral até 1º de março, quando termina a trégua tarifária de 90 dias entre EUA e China.

Ele não ofereceu uma data específica para a retomada do diálogo presencial, mas o Wall Street Journal cita fontes anônimas dizendo que reuniões devem ocorrer em 30 e 31 de janeiro.