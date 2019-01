Gripado, Vinicius Junior desfalca treino do Real e vira dúvida para domingo

12/01/2019 | 10:11



O Real Madrid pode não contar com o brasileiro Vinicius Junior no confronto diante do Betis, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O atacante ficou de fora do treino deste sábado e virou dúvida para a equipe do técnico Santiago Solari na véspera do duelo válido pela 19.ª rodada da competição.

De acordo com comunicado divulgado pelo próprio Real, Vinicius Junior se recupera de uma gripe e, por isso, ficou de fora da atividade realizada no CT do clube. Solari confirmou o problema físico do atacante e admitiu que ele pode se ausentar do confronto de domingo.

"Não sabemos se ele viajará, é preciso esperar. A força do Real Madrid sempre é seu grupo. Somos 24, e essa é nossa força. Todos os jogadores são importantes. Esperamos poder cortar a previsão de recuperação de alguns jogadores", declarou o técnico argentino.

Se Vinicius Junior é dúvida, Courtois, Llorente, Toni Kroos, Asensio e Gareth Bale se recuperam de lesões e devem ser desfalque no domingo. A boa notícia fica por conta do atacante Mariano Díaz, que voltou aos treinos e pode ficar à disposição de Solari. Até pelos desfalques, e pela fase vivida por sua equipe, o treinador admitiu que espera muita dificuldade diante do Betis.

"Vai ser um jogo difícil, como todos. Não há partidas fáceis no Campeonato Espanhol, por isso ela é tão agradável ao espectador. O Betis tentará disputar a bola e o domínio da posse", considerou. "Mas vamos tentar ganhar como sempre. Temos muitos contratempos com jogadores lesionados. Estamos com espírito crítico e trataremos de analisar as causas da nossa fase para tentar melhorar."