Kvitova confirma favoritismo, bate australiana e é campeã em Sydney

12/01/2019 | 09:48



A torcida da casa bem que tentou, empurrou a australiana Ashleigh Barty, mas não foi o suficiente. A checa Petra Kvitova confirmou o favoritismo diante da adversária na decisão deste sábado e faturou o título do Torneio de Sydney ao vencer por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/5 e 7/6 (7/3).

O apoio das arquibancadas até surtiu efeito no início, mas a partir da segunda parcial, Kvitova conseguiu equilibrar a partida. E tanto no segundo quanto no terceiro sets, pesou a favor da checa, cabeça de chave número 5 do torneio, a maior experiência em momentos decisivos.

O título não veio sem que a número 8 do ranking precisasse suar muito, em 2h19min de partida. Foram quatro quebras de serviço para Kvitova, número inferior às seis de Barty, 15.ª colocada no ranking. Mesmo assim, foi a checa quem levantou o troféu ao fim do confronto.

Este, aliás, foi o 26.º troféu de simples de Kvitova no circuito da WTA, o primeiro este ano e o segundo consecutivo em Sydney. Pior para Barty, que perdeu a chance de conquistar seu quarto título de simples na carreira.

HOBART - Ainda em território australiano, o Torneio de Hobart também conheceu neste sábado sua campeã. A norte-americana Sofia Kenin não teve qualquer dificuldade para ficar com o título, após derrotar na decisão a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 2 sets a 0, com direito a "pneu" e parciais de 6/3 e 6/0.

Este foi apenas o primeiro título de simples da jovem norte-americana, de 20 anos, número 56 do mundo, no circuito da WTA. Já Schmiedlova, de 24 anos, 77.ª colocada do ranking, desperdiçou a chance de faturar seu quarto troféu de simples no circuito da WTA.