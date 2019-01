Soares e Murray batem dupla colombiana e conquistam o título em Sydney

12/01/2019 | 09:26



A temporada 2019 do circuito da ATP não poderia começar melhor para o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray. Neste sábado, eles conquistaram o primeiro título do ano ao derrotarem os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah na decisão do Torneio de Sydney por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

O resultado valeu o troféu no ATP 250 australiano, disputado em quadras duras, e marcou o 30.º título da carreira de Soares, todos como duplista. Esta também foi a segunda vez que o brasileiro e o britânico venceram em Sydney, repetindo o que haviam feito em 2016.

Para ficar com o troféu desta vez, a dupla precisou superar o favoritismo dos adversários. Afinal, Cabal e Farah, que ocupam a quinta colocação no ranking de duplas, eram os cabeças de chave número 1 do torneio, enquanto Soares e Murray, sétimos do mundo, ocupavam a segunda posição entre os favoritos.

Mas com a bola em jogo, Soares e Murray ignoraram o favoritismo do adversário e impuseram seu jogo. Se levaram um susto no primeiro set e tiveram o saque quebrado, responderam com duas quebras para largar em vantagem. Na segunda parcial, aproveitaram um novo break point para garantir o título.

SIMPLES - Na chave de simples, o australiano Alex de Minaur fez a festa da torcida da casa ao conquistar seu primeiro título da carreira no circuito da ATP. O número 29 do ranking precisou jogar duas partidas neste sábado, mas levou a melhor ao derrotar na decisão o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5).

Por causa da chuva, De Minaur viu sua semifinal diante de Gilles Simon ser adiada para este sábado. Nela, o cabeça de chave número 5 derrotou o quarto favorito da competição em dois sets: 6/3 e 6/2. Na decisão, então, o australiano aproveitou o apoio da torcida da casa para bater o 37.º colocado do ranking.

AUCKLAND - No Torneio de Auckland, o título ficou com o norte-americano Tennys Sandgren. Aos 27 anos, o número 63 do mundo também faturou seu primeiro troféu no circuito da ATP neste sábado ao derrotar na decisão o britânico Cameron Norrie, 93.º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.