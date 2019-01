Meio-irmão de Meghan Markle é pego pela polícia após dirigir embriagado

12/01/2019 | 09:10



E as polêmicas continuam... Thomas Markle Jr., o meio-irmão de Meghan Markle, foi levado sob custódia pela polícia na última sexta-feira, dia 11, após ser pego dirigindo sob efeito do álcool, segundo informações do TMZ. Ele, que é filho de Thomas Markle, pai da Duquesa de Sussex, foi parado pelas autoridades de madrugada e obrigado a passar pelo teste do bafômetro - que logo acusou o alto nível de álcool em seu sangue.

Em seguida, ele foi levado pela polícia a um centro de sobriedade, localizado no Oregon, nos Estados Unidos, e seu carro apreendido. Em entrevista, o pai dele informou o seguinte:

- Meu filho tem um sério problema e precisa de ajuda e espero que ele consiga.

Já Samantha Markle, outra meia-irmã polêmica de Meghan, disse:

- Seu problema com a bebida não é relacionado à Meghan. Ele sempre bebeu.

Lembrando que esse é o irmão que escreveu uma carta ao príncipe Harry dizendo que Meghan não era a mulher certa para ele. Thomas também chegou a ser preso após ameaçar uma ex-namorada com um arma.