'Virada astronômica' tem atividades de observação do céu até domingo

12/01/2019 | 08:37



O Brasil participa até este domingo, 13, da primeira parte das comemorações do centenário da União Astronômica Internacional, com uma série de eventos ligados à observação do céu. Atividades em várias cidades do País pretendem levar ao público conhecimentos e curiosidades sobre a Astronomia.

Em 2019, a União Astronômica Internacional, entidade que reúne milhares de astrônomos profissionais, completa 100 anos e quer comemorar os avanços na Astronomia ao longo do último século. Para isso, uma série de eventos serão realizados durante todo o ano.

Em janeiro, desde quinta-feira, 10, até domingo, 13, é celebrado o evento 100 horas de Astronomia - uma espécie de "virada astronômica" com atividades em mais de 50 países.

No Brasil, estão previstas atividades de observação do céu, palestras e rodas de bate-papo em pelo menos 16 cidades. Em São Paulo, o Observatório Astronômico Municipal de Diadema terá, neste sábado, 12, um evento de observação solar com telescópio seguido de uma palestra.

No Rio, o Museu Nacional promoverá na Quinta da Boa Vista, uma atividade de observação do Sol com telescópios e outros equipamentos de 10h às 17 horas de domingo, 13. Haverá atividades também em Niterói (RJ), Maceió (AL), Goiânia (GO), Olinda (PE), Belo Horizonte (MG), entre outras.