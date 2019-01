Bolsonaro e Maia trocam bilhete em formatura da PGR

12/01/2019 | 08:12



Em solenidade de formatura de 16 procuradores da República - entre os quais, apenas três mulheres -, na noite desta sexta-feira, 11, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), trocaram bilhete e confidências. Maia conta com o apoio oficial do PSL, partido de Bolsonaro, para ser reconduzido ao comando da Câmara - a eleição será 1.º de fevereiro.

Na mensagem que escreveu, Bolsonaro faz uma pergunta sobre o senador Fernando Collor (PTC-AL), que, segundo assessores do governo, avalia uma candidatura à presidência do Senado. "Collor é ...dato?", pergunta a Maia - registro da imagem do bilhete não mostra a mensagem completa.

O presidente da Câmara pegou o bilhete, leu e fez um semblante de dúvida. Em seguida, Bolsonaro recolhe o papel de volta, dobra e guarda no bolso do paletó. O deputado, então, se aproximou de Bolsonaro para uma conversa "ao pé de ouvido", entrecortada por risos e sinais de positivo com o polegar.

Em seu discurso, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse que Bolsonaro "inaugura um mandato de mudanças" e "renova a esperança" de uma vida melhor para os brasileiros.