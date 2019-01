Idade mínima dificulta contribuição de mais velhos

Caio Prates

14/01/2019 | 07:30



A nova equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro (PSL), capitaneada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, está trabalhando a todo vapor na nova proposta da reforma de Previdência. Nestes primeiros dias do ano diversos pontos do novo texto foram sendo divulgados por fontes oficiais. Entre os pontos mais polêmicos da proposta estão a adoção de um regime de capitalização, uma nova idade mínima para a entrada na aposentadoria e uma regra de transição rígida.

Especialistas alertam que o estabelecimento de uma idade mínima, principalmente dependendo de como as regras forem implantadas, pode dificultar a muita gente a obtenção da aposentadoria. Eles defendem a necessidade de haver idades diferentes conforme a expectativa de vida e as condições sociais. A proposta do governo deve prever que a idade mínima suba gradualmente, e atinja patamar próximo de 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres) num período entre dez a 12 anos.

O professor da UFPR (Universidade Federal do Paraná) e autor de obras de Direito Previdenciário Marco Aurélio Serau Junior, acredita ser inviável a fixação de idade mínima tão alta para as aposentadorias. “Embora essa medida seja aceitável do ponto de vista meramente atuarial, não se pode perder de vista que a Previdência Social, no Brasil, deve ser compatível com nossa realidade social e econômica, com nosso mercado de trabalho e nossas características culturais. Embora a população esteja envelhecendo, em comparação a décadas e gerações passadas, o mercado de trabalho não absorve pessoas acima de certa idade”, analisa.

O acadêmico destaca que a idade mínima já se aplica aos servidores públicos, que têm estabilidade no cargo e, assim, poderão atingir esse requisito. “Para os que trabalham na iniciativa privada essa exigência destoa da realidade social”, afirma.

Para o advogado Erick Rodrigues Magalhães, do escritório Magalhães & Moreno Advogados, é necessário debate profundo com a sociedade para estabelecer critérios de acordo com a desigualdade social do País. “Entendo que o mais justo seria a fixação de critérios diferenciados, como, por exemplo, com base no salário e na profissão, considerando a atividade. Por exemplo, para aqueles que sempre receberam baixo salário, decerto que essa desigualdade deve ser compensada”, assinala.

Além disso, deveria ser considerada também a profissão, completa o advogado. “Como a que convive com trabalhos insalubres, perigosos e penosos. Esses casos devem ter uma redução no fator idade em comparação aos demais.”

A regra de transição deve respeitar as pessoas que estão no sistema há muitos anos e prestes a completar os requisitos, afirma Adriane Bramante, presidente do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário). “A população está desacreditada do sistema diante de tantas reformas, pois acabam sem saber ou sem conseguir planejar o momento da sua aposentadoria. A reforma deve trazer transição menos rígida, com tempo de transição maior e pedágio justo, para que não haja prejuízo àqueles que já estão pagando há muitos anos. Se a transição for menor não é transição, pois acaba levando a maioria para a regra permanente”, aponta.

Ainda não está definida qual será a proposta final, em fevereiro deve ser encaminhada ao Congresso Nacional reforma para todas as categorias: trabalhadores, segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social); servidores públicos e militares.

CAPITALIZAÇÃO - O novo regime de capitalização também ainda é incógnita. A sugestão estudada pela equipe econômica de Bolsonaro é a de que só quem exceder um teto de remuneração do INSS fará parte da capitalização. Os mais pobres continuariam num sistema semelhante ao atual. Guedes pretende uma troca no regime de Previdência, criando o formato em que cada trabalhador tenha sua própria poupança, e não pague para um fundo comum.

Segundo Serau, o regime de capitalização consiste, basicamente, em conta individual que cada segurado poupa para si. “É diferente do regime de repartição, baseado na solidariedade, porque neste não só os segurados recolhem por si mesmos, são arrecadadas contribuições dos empregadores e de toda a sociedade, a partir de diversas hipóteses de incidência, sendo fortalecida a possibilidade de sustentabilidade da Seguridade e da Previdência Social. Por esses motivos, a repartição é o modelo mais adequado a seguro de tipo social como é nossa Seguridade Social e nossa Previdência, conforme o modelo de 1988.”