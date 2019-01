Planeje a sua carreira em 2019!

Cíntia Bortotto

Do Diário do Grande ABC



14/01/2019 | 07:00



Início de ano é sempre um momento de reflexão sobre nós mesmos. Trago hoje um tema que gosto muito de abordar, o planejamento de carreira. Para onde você quer ir neste ano? Que objetivos tem para conquistar? Metas para superar? O que você está fazendo para conseguir chegar lá?

Antes de falar do planejamento de carreira propriamente dito, algo que é feito por uma consultoria em RH, lembro da importância de você se planejar para investir em seu autodesenvolvimento. E planejamento financeiro é essencial para isso. Sugiro que, todos os meses, você separe uma parte do seu orçamento para investir em você, e janeiro, apesar de ser um mês com gastos extras, é uma boa hora para começar a desenvolver um novo hábito.

A maior parte das pessoas que conheço, que ainda são jovens e ocupam cargos de destaque, fez planejamento de carreira. É impressionante como os resultados são positivos e a diferença competitiva entre aqueles que sabem o que querem e os que não.

Mas vamos entender o que é este plano. Planejamento de carreira é o passo a passo do seu caminho no mercado de trabalho, o processo que te ensina como chegar lá. É recurso que, quando bem estruturado, pode tornar-se grande aliado de quem deseja superar obstáculos no trabalho. Por meio de organização dos seus objetivos e de cronograma muito bem organizado, você consegue resultados muito mais rápidos e satisfatórios para sua vida profissional.

O planejamento pode ser feito em praticamente todas as fases da carreira de um profissional. Muitos profissionais já maduros procuram este serviço no momento do desligamento da empresa. Funciona. Mas eu acredito que a melhor época para pensar nisso é ainda na universidade. Quanto antes você começar a pensar em seu futuro de forma organizada, estabelecendo metas e objetivos, maiores as chances de você se dar bem, não importa que carreira tenha escolhido seguir.

Conheço uma grande profissional que, desde o início de sua carreira, falava que gostaria de ser consultora interna de RH. Ela havia acabado de se formar e trabalhava em recrutamento e seleção. Em sua primeira avaliação de desempenho, elaboramos seu planejamento de carreira. Percebemos, logo no início, que o desenvolvimento do idioma inglês seria chave para que ela alcançasse seu objetivo. Sua dedicação e seu investimento trouxeram resultados rápidos. Em apenas um ano ela já foi convidada a assumir posição sênior em recrutamento e seleção em outra empresa e, em mais um ano, assumiu a posição de consultora interna. Este é um caso entre vários que conheço de pessoas bem-sucedidas por conta de planejamento benfeito.

O planejamento de carreira pode durar alguns meses, dependendo do caso, ou se estender por tempo maior. Para quem está começando, sugiro período inicial de quatro meses. Nesse tempo, é possível desenvolver um autoconhecimento e autoconfiança suficientes para realizar os primeiros movimentos no mercado, além de projetar o futuro baseado nos pontos fortes e naqueles que devem ser melhorados. Minha técnica consiste inicialmente em destacar as qualidades e as oportunidades de melhoria do cliente e, a partir deles, montar a trajetória com base no que o cliente privilegia em sua vida.

Aproveite este começo de ano para planejar seu futuro!

Siga confiante e boa sorte!