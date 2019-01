Região dispõe de 894 postos de trabalho nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



14/01/2019 | 07:26



O profissional que quer se recolocar no mercado de trabalho pode começar a semana procurando nos centros públicos de emprego e renda. A busca também pode ser feita pela internet, no Portal Emprega Brasil, do MTE (Ministério do Trabalho) e na agência de recrutamento Luandre, que tem unidade em Santo André, mas inscreve apenas pela web (www.luandre.com.br).

Nesta semana, há disponíveis 894 postos de trabalho. A maior parte está no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André: 115 vagas. Dessas, 100 são para costureira em geral e quatro para instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, entre outras.

A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo conta com 84 oportunidades. Do total, por exemplo, 13 são para auxiliar de logística, dez para auxiliar operacional de logística e outras dez para conferente de carga e descarga.

Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) disponibiliza 63 posições, sendo 50 delas para operador de cobrança, três para promotor de vendas e duas para atendente balconista.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá oferece 39 chances, como dez para ajudante de carga e descarga de mercadoria, sete para cozinheiro industrial e outras sete para auxiliar de cozinha.

Para se candidatar, basta comparecer aos centros públicos com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS.

Como os sistemas municipais são integrados ao Portal Emprega Brasil, é possível que alguns deles apareçam na plataforma também. Nela há 536 oportunidades para a região. Destaque de 51 postos para padeiro, 50 para operador de empilhadeira, 50 para cobrador interno, 30 para armazenista e 20 para almoxarife em São Caetano. Ainda, existem dez chances para cuidador de idosos em Mauá e 15 para técnico de enfermagem em São Bernardo. Para se candidatar, é preciso se inscrever em https://empregabrasil.mte.gov.br/. Feito o cadastro, o sistema envia vagas conforme o perfil de cada um.

Das 57 vagas na Luandre, a mais bem remunerada é a de vendedor de exportação, que pode pagar até R$ 7.000.