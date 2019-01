Pelo segundo ano seguido, IPCA fecha abaixo do centro da meta

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



12/01/2019 | 07:21



A recuperação morna da atividade econômica e as dificuldades enfrentadas pelos brasileiros que ainda buscam emprego ajudaram a conter a inflação oficial no País em 2018. Pelo segundo ano seguido, o resultado ficou abaixo do centro da meta de inflação perseguida pelo governo, embora os gastos com plano de saúde, energia elétrica, gasolina e alimentos tenham pesado no bolso das famílias.

Em dezembro, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ficou atipicamente baixo, ao variar 0,15%, e levar o indicador, no acumulado do ano, a 3,75%. Os custos dos serviços encerraram o ano com o menor resultado da série histórica, em 2012, alta de 3,36%. “As famílias estão gastando com o que é mais essencial: alimentação, habitação, transportes”, disse Fernando Gonçalves, gerente na coordenação de índices de preços do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Para Diogo Moreira Carneiro, professor da Faculdade Fipecafi, em 2019 o cenário deve continuar sendo de inflação sob controle, mais estabilidade e juros da Selic no mesmo patamar. “O ponto positivo é que a renda do consumidor não está sendo corroída, o dólar está sob controle e o Brasil está operando sua capacidade ociosa. Há espaço de sobra para crescer sem pressão inflacionária. Os empresários têm condições de aumentar sua produção com a estrutura que possuem, a fim de atender demanda retraída com o alto desemprego visto nos últimos anos.”