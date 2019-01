Palmeiras bate Vitória e garante classificação à terceira fase da Copa São Paulo

11/01/2019 | 23:33



Fechando o primeiro dia de disputa da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras garantiu classificação à próxima etapa do torneio ao bater o Vitória por 3 a 0, na Arena Capivari, no duelo que envolveu o líder do Grupo 13 e o segundo colocado do 14.

Depois de um início de jogo complicado, com o Vitória mais presente no campo de ataque, o Palmeiras conseguiu abrir o placar aos 16 minutos em chute de Guilherme Vieira. Infelizmente, o jogador nem pôde comemorar já que se lesionou no lance do gol e teve de ser substituído logo em seguida.

Na etapa final, o zagueiro Iago aproveitou cobrança de escanteio, aos 23 minutos, e marcou o segundo, encaminhado a vitória e a classificação palmeirense. Aos 45, Josué ainda marcou o terceiro e fechou o placar.

Na próxima fase, o Palmeiras enfrenta o Galvez-AC, adversário que já encarou na fase de grupos, na estreia das duas equipes na competição. Na ocasião, o time paulista venceu por 2 a 0.

Com a classificação do Palmeiras, já são 16 clubes confirmados na terceira fase. Os outros 16 saem dos confrontos que serão realizados nesse sábado.

Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira na Copa São Paulo:

Figueirense 1 x 0 Flamengo

Andradina-SP 0 x 1 Rio Preto-SP

São José-RS 1 (4) x 1 (2) Ponte Preta

VOCEM-SP 2 x 3 Marília-SP

Mirassol-SP 5 x 0 Comercial-SP

Internacional 0 (6) x 0 (5) Taquaritinga-SP

Guarani 2 x 1 Votuporanguense-SP

Desportiva-ES 0 x 1 Galvez-AC

Trindade-GO 1 x 0 Botafogo-SP

Cruzeiro 1 (5) x (3) 1 Sport

Cuiabá 0 x 2 América-MG

Atlântico-BA 0 x 2 Botafogo

Athletico-PR 2 x 1 Legião-DF

Ferroviária-SP 2 (4) x (2) 2 Velo Clube-SP

Rio Claro-SP 0 x 3 São Paulo

Palmeiras 3 x 0 Vitória