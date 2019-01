Rio Grande reajusta tarifa do transporte coletivo para R$ 4,20 a partir de hoje

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



12/01/2019 | 07:00



A Prefeitura de Rio Grande da Serra promove, a partir de hoje, reajuste de R$ 0,40 na tarifa do transporte de ônibus municipal. Com a medida, o valor da passagem passará dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,20. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial em decreto assinado pelo prefeito Gabriel Maranhão (sem partido).

De acordo com a administração municipal, a correção da tarifa ocorre devido à necessidade de se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual, que tem por fundamento a manutenção das condições estabelecidas junto à concessionária, a Viação Talismã.

Aos estudantes que se enquadram no benefício do passe escolar, fica concedida isenção integral do pagamento da tarifa, nos termos da Lei Municipal número 2.108, de 5 de fevereiro de 2015.

O município é o quinto do Grande ABC a anunciar reajuste no valor da passagem. Anteriormente, as prefeituras de Santo André (de R$ 4,40 para R$ 4,75), São Bernardo (de R$ 4,40 para R$ 4,75), Diadema (de R$ 4,40 para R$ 4,65) e Ribeirão Pires (de R$ 4 para R$ 4,40) já haviam aplicado a correção no preço da passagem.

A partir de amanhã será a vez de as passagens do Metrô e trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) sofrerem reajuste. Ambas vão passar dos atuais R$ 4 para R$ 4,30, aumento de 7,5%, levando a tarifa para o mesmo preço do ônibus de São Paulo, que teve aumento na última segunda-feira.

Até o fechamento desta edição, a Prefeitura de São Caetano não se manifestou a respeito de possível aumento na tarifa.

Já em Mauá, a atual gestão da prefeita interina Alaíde Damo (MDB) disse na última semana que tem feito análise de pedido de reajuste entregue pela concessionária Suzantur. Não há prazos para a administração municipal se manifestar sobre a correção.