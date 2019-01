Castello Branco diz que União deseja mudar conselho da Petrobras

11/01/2019 | 21:51



A União, controladora da Petrobras, deseja mudar o conselho de administração da empresa, afirmou o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A intenção, disse ele, é mudar o perfil do conselho para que reflita a "visão estratégica do que a Petrobras precisa".

"Um ciclo se encerrou, agora iniciamos uma nova era e o momento é para olhar para o futuro", afirmou.

Segundo o executivo, o governo indicará novos conselheiros, que devem ser "gestores experientes e acima de qualquer suspeita". O presidente da companhia disse ainda que os nomes serão anunciados ao mercado e submetidos à apreciação dos órgãos de governança da companhia.