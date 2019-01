Loeb vence quinta etapa do Rally Dakar, mas Al-Attiyah amplia vantagem na ponta

11/01/2019 | 21:03



O francês Sebastien Loeb venceu a quinta etapa do Rally Dakar, nesta sexta-feira, mas quem teve mais motivo para comemorar ao fim do dia foi Nasser Al-Attiyah. Afinal, o catariano terminou na segunda colocação do estágio e ampliou sua vantagem na liderança da classificação geral.

A mais tradicional competição da categoria percorreu nesta sexta 714km entre as cidades de Tacna e Arequipa, no Peru, dos quais 517km foram cronometrados. Ao lado de Daniel Elena, Loeb não deu chances para os rivais e venceu com tranquilidade, com o tempo de 04h56min34s.

Foram mais de dez minutos de vantagem para Al-Attiyah e seu copiloto, o francês Matthieu Baumel, que marcaram 05h06min56s. A terceira colocação ficou com o espanhol Nani Roma, que ao lado de seu compatriota Alex Haro Bravo cravou 05h20min38s.

Mas Al-Attiyah foi beneficiado pelo desempenho decepcionante de seu principal concorrente, o francês Stephane Peterhansel, que chegou apenas na quarta posição. Ao lado de seu compatriota David Castera, ele marcou 05h22min43s, a mais de 26 minutos de Loeb e a quase 16 do catariano.

Com estes números, Al-Attiyah tem agora 17h19min53s percorridas, com vantagem cada vez mais confortável para Peterhansel, que segue em segundo, a 24min42s do líder. A terceira colocação é de Nani Roma, a pouco mais de 34 minutos do catariano.

MOTOS - Entre as motos, a liderança segue nas mãos do norte-americano Ricky Brabec, mas o piloto viveu dia para esquecer nesta sexta. Ele foi apenas o sétimo colocado da quinta etapa do Dakar e viu a diferença para o britânico Sam Sunderland ficar em menos de um minuto.

Brabec completou o percurso desta sexta em 04h18min34s, quase sete minutos atrás do próprio Sunderland, que venceu o estágio com a marca de 04h11min48s. Com isso, o norte-americano soma 16h51min34s percorridas, tempo apenas 59 segundos inferior ao do britânico.

A briga pela ponta entre as motos está bem mais acirrada do que entre os carros. Afinal, a terceira colocação na classificação geral é do chileno Pablo Quintanilla, a pouco menos de três minutos de Brabec, enquanto o australiano Toby Price é o quarto, a 3min21s do líder.

Os pilotos descansam neste sábado e voltam à ação no domingo, quando a sexta etapa será disputada nos 810km entre Arequipa e San Juan de Marcona, dos quais 309km serão cronometrados. Esta edição do Rally Dakar foi reduzida e terá todas as suas 10 etapas ocorrendo no Peru, até a próxima quinta-feira.