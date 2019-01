Temporal de verão faz primeira vítima fatal do ano em São Caetano

Da Redação



12/01/2019 | 07:00



O temporal que atingiu a região entre a noite de quinta-feira e madrugada de ontem fez a primeira vítima fatal do ano. Trata-se do GCM (Guarda-Civil Municipal) de São Caetano José Florêncio da Silva, 57 anos. Ele morreu após cair com sua moto em um buraco em frente ao Parque Chico Mendes, bairro Cerâmica, durante a tempestade. O corpo do agente será enterrado às 8h30 de hoje, no Cemitério da Saudade, também no Cerâmica.

Silva tinha 23 anos de GCM e deixou filho de 21 anos. O acidente ocorreu em trecho da Avenida Fernando Simonsen, onde, de acordo com o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), foi realizado reparo no sistema de drenagem urbana. Segundo nota enviada pela autarquia, a obra teve início na quarta-feira e terminou na quinta-feira, por volta das 16h30. O local foi tampado com terra compactada e britas, procedimento destacado como padrão, e o asfaltamento estava agendado para ser realizado às 8h de ontem. No entanto, devido à forte chuva, o reparo cedeu. Ainda ontem a administração providenciou o conserto do buraco.

TRANSTORNOS

Em Santo André, foi registrado escorregamento de um jazigo que já estava vazio desde o último episódio de desabamento de parte do muro no dia 23 de novembro no Cemitério da Vila Pires. Na ocorrência do ano passado, algumas covas chegaram a ficar abertas. A Prefeitura informou que trabalha na construção de novo muro, com reforços estruturais e realização de obras de drenagem.

Conforme o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), o município registrou 84 milímetros de chuva entre a noite de quinta-feira e a madrugada de ontem, dez milímetros menos do que no temporal de novembro, quando houve caos na região, com o registro de três mortes devido à chuva em São Bernardo.

Foram registrados ainda diversos pontos de alagamento em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires.