Planetário terá minicurso de astronomia para população idosa

12/01/2019 | 07:00



O Planetário e Cinedome de Santo André promove, no dia 26 de janeiro, o primeiro minicurso de astronomia voltado para pessoas com mais de 60 anos. Na programação, que acontece das 8h às 10h, serão destacados conceitos da astronomia e dados sobre a história da ciência que estuda os astros, bem como informações sobre o reconhecimento do céu noturno. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 pelo e-mail sabina@santoandre.sp.gov.br. O curso é gratuito.

De acordo como o professor Marcos Pedroso, responsável pelo curso, o objetivo da iniciativa é atingir público que participa com frequência das sessões do planetário, que acontecem aos fins de semana e que demonstra interesse sobre o assunto. “Vamos falar sobre a forma como o céu noturno estimulou e influenciou os primeiros astrônomos, sobre temas relacionados a mitologias e expressões populares relacionadas às estrelas e constelações. Além disso, vamos mostrar na cúpula do planetário fenômenos astronômicos como eclipses, chuvas de meteoros, nebulosas entre outros”, contou.

A poluição do céu das grandes cidades, que impede a visão das estrelas com nitidez, também será um dos temas. “Muitas dessas pessoas passaram suas infâncias em regiões onde não havia esse tipo de problema, portanto, o planetário quer viajar no tempo para apresentar céu repleto de estrelas e, quem sabe, resgatar lembranças emotivas e positivas aos participantes”, concluiu Pedroso.

O preenchimento das 230 vagas disponíveis ocorrerá de acordo com a ordem de envio dos e-mails de inscrição. Os participantes receberão certificado de participação.