Botafogo vence time baiano e Cruzeiro avança nos pênaltis na Copa São Paulo

11/01/2019 | 20:39



Depois de sofrer para avançar na vice-liderança do Grupo 9, o Botafogo não encontrou maiores dificuldades para se classificar à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta sexta-feira, ao vencer o Atlântico-BA por 2 a 0. O seu próximo adversário será o América-MG, que passou pelo Cuiabá.

No Estádio Luis Augusto de Oliveira, em São Carlos, o Botafogo ganhou do Atlântico-BA por 2 a 0, graças a uma atuação inspirada de Rhuan. O camisa 10 abriu o placar de cabeça depois de uma falha do goleiro adversário aos 47 minutos do primeiro tempo e ampliou em cobrança de falta aos 25 da etapa final.

O oponente do Botafogo na terceira fase vai ser o América-MG, que ganhou do Cuiabá, também por 2 a 0, no José Lancha Filho, em Franca. Os gols saíram apenas nos minutos finais do segundo tempo: Einstein abriu o placar aos 37 e Vitão fez o segundo aos 42.

Já o Cruzeiro garantiu, em Itu, a classificação à terceira fase da Copa São Paulo. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o time mineiro venceu o Sport por 5 a 3 na disputa de pênaltis.

A equipe pernambucana abriu o placar com Ewerthon, aos oito minutos do segundo tempo, mas o empate veio aos 17, com Vinícius Popó. Nas cobranças de pênalti, o lado cruzeirense acertou todas, enquanto Pedro desperdiçou para o Sport. O adversário do Cruzeiro na segunda fase será o Marília, em confronto que já havia ocorrido na rodada final do Grupo 3. Na ocasião, os mineiros venceram por 2 a 0 e ficaram com a liderança da chave.

Além de Botafogo, América-MG, Cruzeiro e Marília, Figueirense, Rio Preto, São José-RS, Mirassol, Internacional, Guarani, Galvez-AC e Trindade-GO também avançaram à terceira fase.

Confira os resultados desta sexta-feira na Copa São Paulo:

15h - Figueirense 1 x 0 Flamengo

16h - Andradina-SP 0 x 1 Rio Preto-SP

São José-RS 1 (4) x 1 (2) Ponte Preta

Vocem-SP 2 x 3 Marília-SP

Mirassol-SP 5 x 0 Comercial-SP

Internacional 0 (7) x 0 (6) Taquaritinga-SP

Guarani 2 x 1 Votuporanguense-SP

Desportiva-ES 0 x 1 Galvez-AC

Trindade-GO 1 x 0 Botafogo-SP

17h - Cruzeiro 1 (5) x (4) 1 Sport

18h - Atlântico-BA 0 x 2 Botafogo

Cuiabá 0 x 2 América-MG