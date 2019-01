Atlético-MG anuncia contratação do meia Vinícius, ex-Bahia

11/01/2019 | 20:33



O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira a contratação de mais um reforço para a temporada 2019. Trata-se do meia Vinícius, de 27 anos, que chega após boa passagem pelo Bahia para ser uma nova opção para o setor ofensivo do meio de campo atleticano.

Vinícius assinou por dois anos, até dezembro de 2020, e foi contratado sem custos para o Atlético-MG. Afinal, o jogador estava livre no mercado após seu contrato com o Bahia ser encerrado no fim do ano passado. As conversas com o time mineiro vinham se prolongando pelos últimos dias, mas apenas nesta sexta o acordo foi oficializado.

Foram 87 partidas, com 16 gols marcados, para Vinícius no Bahia, onde atuava desde o meio de 2017. Ao longo da carreira, o jogador ainda acumulou passagens por Paraná, Coritiba, Atlético-PR, Fluminense, Náutico, entre outros.

No Atlético-MG, Vinícius deve brigar por posição com nomes como Cazares, David Terans e Nathan. Ele é o quinto reforço anunciado pelo clube para a temporada, seguindo o exemplo dos zagueiros Réver e Igor Rabello, do volante Jair e do lateral Guga.