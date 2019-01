Prefeitura de São Bernardo entrega conjunto habitacional

Do dgabc.com.br



11/01/2019 | 19:39



A Prefeitura de São Bernardo entregou no início da noite desta sexta-feira (11) o conjunto habitacional Nova Tulipa, no Jardim São Bernardo.

Ao todo, o condomínio abrigará 32 famílias em apartamentos de 42m² com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. O local conta ainda com playground e área de convivência. As chaves serão entregues na próxima semana juntamente com as escrituras.

O contrato é de agosto de 2011. A construção ficou parada até setembro de 2017, quando o prefeito Orlando Morando (PSDB) retomou as obras. Desde lá, foram 18 meses de trabalho. Foram investidos R$ 1.350 milhão, sendo 69% de verba do Governo Federal e 31% do município.

As famílias contempladas foram retiradas de área de risco. Algumas esperam pela moradia há sete anos. Agora a única preocupação fica por conta da reforma da nova casa, uma vez que os apartamentos serão entregues no contrapiso. (Com informações de Bia Moço)