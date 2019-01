Meirelles: com MP Sabesp arrecada mais com privatização do que com capitalização

11/01/2019 | 18:49



Se a medida provisória que altera o marco regulatório do saneamento virar lei, o governo de São Paulo vai privatizar a Sabesp e arrecadar muito mais do que se for realizada uma capitalização, a segunda opção para a empresa, segundo o secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles.

Com a capitalização, o ex-presidente do Banco Central e candidato derrotado à Presidência da República nas últimas eleições estima a arrecadação de algo em torno de R$ 5 bilhões, enquanto com a privatização o valor poderia chegar a dois dígitos, afirmou.

"Em seis meses deve ser definido se a MP vai virar lei ou não, definido isso a Sabesp entra num cronograma acelerado de abertura, de demonstração de interesse das companhias", explicou Meirelles, que prevê a venda da companhia estadual de saneamento básico no segundo semestre.

Ele participou nesta sexta feira, 11, no Rio de Janeiro de evento que reuniu ex-presidentes do Banco Central, para o lançamento da "Coleção Digital História Contada do Banco Central".

Meirelles estima que, "numa visão conservadora", até dezembro os recursos estejam nos cofres do governo de São Paulo. Se for decidido pela capitalização, dos R$ 5 bilhões estimados, R$ 1 bilhão seria injetado na própria empresa e o restante seria destinado aos cofres estaduais.