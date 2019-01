11/01/2019 | 18:00



Durante uma entrevista com o senador eleito Major Olímpio (PSL-SP), o programa Estúdio i, da Globo News, contou com a inusitada 'invasão' do já conhecido 'gemidão' do WhatsApp.

A apresentadora Leila Sterenberg terminava de ler uma mensagem enviada por um espectador quando o constrangedor gemido surgiu. Logo na sequência, a apresentadora chamou o intervalo comercial.

Internautas apontaram que o autor do deslize teria sido o jornalista Octavio Guedes. Ele aparece mexendo no celular pouco antes da imagem mudar para a questão do espectador.