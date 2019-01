Família de Santo André procura cachorra roubada

Do dgabc.com.br



11/01/2019 | 18:06



Uma família do Jardim das Maravilhas, em Santo André, está desesperada desde segunda-feira (7) em busca de notícias da cachorrinha Luna, roubada durante assalto.

De acordo com a pedagoga Camila Ladário, 32 anos, ela, o filho de 6 anos e o marido saíram por volta das 23h30 para levar a irmã dela, grávida de quase nove meses, para casa. Ao estacionarem o veículo em frente à residência, quatro homens armados renderam o motorista e com uma arma apontada para sua cabeça, mandaram todos os passageiros do carro descer. Camila pegou o menino no colo e a irmã a cachorrinha.

Os assaltantes levaram o animal a força e mesmo com os protestos insistentes da dona não a devolveram. O carro já foi encontrado, mas a família não teve mais notícias da Luna. “Estamos desesperados e sentindo muito a falta dela, principalmente meu filho”, disse.

O animal é da raça shitzu e tem 1 ano e oito meses. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato direto com a família pelo 96863-9643.