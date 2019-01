Thiago Neves sofre lesão muscular e desfalca Cruzeiro na estreia do Mineiro

11/01/2019 | 17:59



A temporada ainda não começou, mas o Cruzeiro já tem um desfalque para a estreia no Campeonato Mineiro. O meia Thiago Neves sofreu uma lesão muscular que o impedirá de entrar em campo no confronto diante do Guarani no próximo dia 19, em Divinópolis, pela primeira rodada do torneio.

Thiago Neves trabalhava normalmente ao lado dos companheiros no treino da última quinta-feira quando acusou dores na perna direita. Ele precisou deixar a atividade mais cedo e foi submetido a exames.

Nesta sexta, o Cruzeiro confirmou que o meia de 33 anos foi diagnosticado com um estiramento muscular de grau 1 na panturrilha direita. A previsão é de uma semana afastado dos treinamentos, o que impedirá que ele esteja em campo na estreia celeste na temporada.

Em 2018, Thiago Neves sofreu com muitos problemas musculares ao longo da temporada e chegou a ficar afastado do início da trajetória do Cruzeiro no ano. A expectativa era de que o meia começasse 2019 de forma diferente, até para assumir o protagonismo no meio de campo celeste, após a saída de Arrascaeta.

Sem Thiago Neves, o técnico Mano Menezes deve utilizar o jogo-treino diante do Coimbra, neste sábado, às 16 horas, na Toca da Raposa II, para observar seu possível substituto.