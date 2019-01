Do dgabc.com.br



11/01/2019 | 17:48



O proprietário de um terreno localizado na Rua Milton Patrício de Oliveira, no bairro Serraria, em Diadema, foi autuado após ser flagrado desmatando irregularmente o local na tarde desta sexta-feira (11).

Equipe de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente verificou que o corte não autorizado com motoserra foi realizado em cinco eucaliptos, um tapiá e uma amoreira. As duas últimas árvores são nativas da Mata Atlântica. Além disso, o uso da motosserra também exige autorização para manejo.

Além do proprietário, outra pessoa também estava realizando os cortes. Ambos foram conduzidos para a Delegacia de Investigação de Crimes do Meio Ambiente de Diadema. Foram aplicadas sanções administrativas, como apreensão da motosserra pela Polícia Ambiental, e multa de 1 mil UFDs (Unidade Fiscal de Diadema) por cada árvore nativa e 300 por cada eucalipto, totalizando 3.500 UFDs.

O proprietário do imóvel vai responder por desmatamento irregular, de acordo com a lei 9.605/98 e infração ambiental, de acordo com a lei municipal 2.597, de 2007.