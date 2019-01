Cesp fará leilão para compra de energia para 2020 e 2021

11/01/2019 | 17:31



A Companhia Energética de São Paulo (Cesp) fará um leilão eletrônico para a compra de energia na próxima quinta-feira (17), às 15h. Serão ofertados dois produtos: um contrato de fornecimento para o período de janeiro a dezembro de 2020 e outro vigente de janeiro a dezembro de 2021. Em ambos os casos, o interesse é por energia de fonte convencional a ser entregue no submercado Sudeste/Centro-Oeste.

As adesões para a habilitação do leilão poderão ser realizadas até a próxima segunda-feira, dia 15.

Desde o ano passado, ainda sob gestão estatal, a companhia busca adquirir energia adicional, numa tentativa de melhor administrar seu balanço energético. A geradora, que tem 100% de sua garantia física contratada até 2021, anotou nos últimos anos gastos adicionais com a compra de energia por conta do déficit hídrico, que tem feito com que o Operador Nacional do Sistema (ONS) determine que as usinas hidrelétricas gerem abaixo de suas garantias físicas.