Canal Off apresenta ‘As Fronteiras do Nilo’

Da Redação



14/01/2019 | 07:00



O Rio Nilo, com mais de 6.000 quilômetros, é o protagonista da vez no novo programa do canal pago Off. A remadora Karina Vela se encarrega da empreitada e apresenta As Fronteiras do Nilo a partir de amanhã, às 21h.

O programa acompanha a remadora em uma aventura pelo rio desde a sua foz, cruzando todo o Egito e explorando parte do Sudão até a nascente do Nilo Azul, nas montanhas da Etiópia.

A viagem, com duração de cinco semanas, será apresentada ao longo de cinco episódios e mostrará cultura completamente diferente de tudo que Karina já viveu em suas viagens pelo mundo. Além da água, estrada, deserto e ar fazem parte da aventura. Na estreia, Karina chega em Cairo, no Egito, onde começa a sua jornada. Acompanhada pelo guia Khaled Amin, ela vai até onde o Nilo encontra o Mar Mediterrâneo.