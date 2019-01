Sorodidade

Miriam Gimenes



14/01/2019 | 07:00



Quem cruza a portaria do Sesc Santo André se depara com um enorme e colorido mural do lado esquerdo. Nele, há a imagem de duas mãos entrelaçadas, ligadas pelo coração. A autora do desenho em questão é a artista plástica Andréa Tolaini, 34 anos, de São Paulo, que participou do projeto Contato, feito em homenagem ao Dia Mundial da Luta Contra a Aids, comemorado no início de dezembro.

O painel, que ela demorou dois meses para confeccionar, representa a síntese artística de ações que foram realizadas no espaço durante toda a semana na programação com a temática da saúde sexual, prevenção, entre outros temas relacionados. Andréa gosta de tocar nesses assuntos, inclusive porque são ligados diretamente ao universo feminino.

É que este é o tema de norteia seus desenhos. Ao retratar as dores e prazeres de ser humana e, principalmente, mulher, a artista lança olhar para questões como a libertação sexual, emocional e afetiva, além de questionar o patriarcado e masculino tóxico. Para ela, trata-se de uma luta diária e pessoal. “O desenho tem a capacidade de tornar muito específico o que você quer expressar. Eu tinha sentimentos muito específicos e precisava expressar isso. Então comecei a desenhar cada vez mais o meu próprio universo”, diz a artista.

Ela se aproximou do desenho ainda criança, acompanhando a mãe, a artista visual Maria Inês Tolaini, em seus trabalhos. Rabiscava, no entanto, apenas para acompanhá-la, para se manterem conectadas. Depois que a mãe faleceu, há dez anos, criou um grupo de estudos do feminino e feminismo, que existe até hoje e promove sororidade – solidariedade entre as mulheres – e acolhimento entre as participantes.

“Neste trajeto pude me conhecer muito e o fato de eu ter perdido minha mãe mexeu muito com esse pilar do que era ser mulher e como o desenho era uma demanda sobre a minha vivência. Me identifiquei demais e tomei isso como profissão. Em 2011 fui estudar ilustração na Inglaterra (University of Arts of London), e descobri que esse era meu caminho.” Também cursou artes plásticas na Escola Panamericana de Artes em São Paulo.

Colocar suas experiências e emoções no papel se tornou uma forma de lutar por seus anseios e das demais mulheres – não só as do grupo, mas da sociedade em geral. “Falar sobre o meu emocional é contar também um pouco da história das mulheres. A gente acaba passando por situações e sentindo coisas semelhantes. Em um mundo onde o homem é sempre tão valorizado, as emoções das mulheres sempre foram vistas como algo não importante. E o meu trabalho tem a ideia de colocar a importância devida nas lutas femininas.”

Além do mural no Sesc, Andréa também publica suas ilustrações nas redes sociais (@andrea.tolaini) e mantém seu ateliê no bairro do Butantã, em São Paulo.