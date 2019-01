Inscrições para 'De férias com o ex Brasil' 2019

Da Redação



13/01/2019



Quem acompanha a pegação, festas e discussões do programa De Férias Com o Ex Brasil e acha que seria divertido participar de tudo isso pode tentar a sorte nesta temporada. Estão abertas as inscrições gratuitas para a edição 2019 do reality show da MTV.

Garotos e garotas, com idade acima de 18 anos, interessados em fazer parte do elenco deste ano da atração devem preencher formulário on-line no site da emissora (www.mtv.com.br) até dia 30. Além de questões básicas, é preciso comentar sobre fatos interessantes sobre si mesmo, responder como e onde você conhece as pessoas com as quais se relaciona e explicar para a produção como seriam suas férias perfeitas.

Em 2017, no segundo ano do projeto, o artista plástico e músico Thaigo Consani, de São Caetano, representou o Grande ABC na atração.

Ainda não há previsão para a gravação dos capítulos da quarta temporada nem endereço do destino da viagem dos participantes. No ano passado, os jovens se reuníram em mansão na cidade de Itacaré, na Bahia.

Episódios especiais com o atual grupo, chamados de De Férias Com o Ex Brasil: A Treta Não Tira Férias, começam a ser exibidos na quinta-feira e vão ao ar sempre no mesmo dia, a partir das 22h, na MTV Brasil e no aplicativo MTV Play.

Os participantes se reúnem para rever momentos do programa, comentar sobre acontecimentos e atitudes específicas e revelar detalhes de algumas situações.