Titãs em versão hard core

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



13/01/2019 | 07:00



Realidade mais hard core faz parte da adaptação para as telas Titãs, cuja primeira temporada acaba de entrar no catálogo da Netflix. Se o público estava acostumado a acompanhar os personagens mais juvenis da DC Comics de maneira um tanto quanto light, a primeira versão em live-action dos personagens tem tom sério o bastante para fazer com que o seriado seja recomendado para maiores de 16 anos, uma vez que conta com cenas de violência e referências adultas em diversos momentos.

Em 11 capítulos, o seriado tem como ponto de partida as aflições de Rachel Roth (Teagan Croft), adolescente que tem sonhos com estranha tragédia circense e que não sabe como controlar espécie de espírito maligno que habita em seu corpo. Seu destino cruza com o do detetive Dick Grayson (Brenton Thwaites), recém-chegado a Detroit depois de deixar Gotham para trás. Em paralelo, a estilosa Koriand’r (Anna Diop) acorda em carro acidentado sem se lembrar de nada do passado, buscando respostas e espantando-se com seu poder de fogo. Inusitado roubo a jogos de videogames por um tigre verde revela que Gar Logan é capaz de se transformar em animais. Esses nomes podem parecer estranhos para quem não os conhece, mas são as identidades de Ravena, Robin, Estelar e Mutano.

O projeto televisivo é livremente baseado no grupo Jovens Titãs, nascido nos quadrinhos em 1964 para juntar parceiros de grandes estrelas da DC. A popularidade da equipe veio na década de 1980 e foi parte dos heróis dessa época que serviu de inspiração para os desenhos animados que surgiram nos anos 2000, com destaque para as versões em cartoon de Robin, Estelar, Ravena, Mutano e Ciborgue, este último deixado de lado na atual formação.

A série é a maior jogada dos passos iniciais dados pelo serviço DC Universe, disponível somente nos Estados Unidos desde setembro e destinado a produções live-action de figuras um tanto quanto secundárias do mundo da editora norte-americana. Por conta da (exagerada) expectativa dos fãs, as primeiras imagens na internet causaram discussões, para o bem e para mal. A importância de seu andamento é fundamental para o projeto de streaming da DC, uma vez que alguns personagens que aparecem ao longo dos capítulos tentam gerar curiosidade do público para suas próprias atrações, a exemplo da Patrulha do Destino, cujo seriado estreia em fevereiro. Detalhe que Ciborgue está presente nessa última turma de heróis, convivendo no mesmo universo de Titãs e pronto para fazer participações especiais em capítulos futuros.

Como divulgação da chegada do programa ao seu catálogo, a Netflix montou em São Paulo o circo Titãs Experience, baseado no passado circense de Robin. Atrações temáticas com referências aos personagens ficam disponíveis para o público até hoje, das 10h às 22h, no estacionamento do Shopping Villa-Lobos (Avenida das Nações Unidas, 4.777. Tel.: 3024-3738). Itens utilizados nas gravações, como a mochila da Ravena, por exemplo, estão expostos. A entrada é franca, mas o acesso limitado ao local ocorre por meio de ordem de chegada do público disposto a imergir por alguns minutos no mundo do grupo.