Simony rebate acusações do ex sobre polêmica envolvendo a pensão da filha: - Ele tem condições sim

11/01/2019 | 16:11



Mais um capítulo da polêmica envolvendo Simony e o ex-marido, o jogador Diego Souza. Como você conferiu, um áudio foi vazado onde a cantora xingava o ex devido ao valor que ele daria de pensão para a filha dos dois, Pyetra, de 12 anos de idade. O valor teria sido estipulado em trezentos reais, pois Diego alegou que ganha apenas mil reais por mês. Mas, segundo Simony, isso não é verdade.

Agora a cantora foi a público durante o program Fofocalizando desta sexta-feira, dia 11, expor seu lado da história. Ela começou pedindo desculpas aos seguidores pela exposição tanto dela, quanto da filha no áudio, e dizendo que ele denegriu sua imagem ao vazar a conversa. Quando perguntada se iria processar o jogador, Simony respondeu que irá recorrer por exposição e também pelo aumento no valor da pensão, pois, segundo ela, esse não é o piso que um jogador de futebol ganha.

Ela também jogou lenha na fogueira, ao afirmar que Diego nunca foi presente na vida de Pyetra.

- Ele não está pensando na filha, está pensando na imagem dele. Alguém conhecia ele além de ser pai da Pyetra? Ela sim é conhecida, a mãe dela é conhecida no Brasil inteiro. As únicas pessoas que estão com a imagem suja, nesse momento, sou eu e minha filha.

Simony também contou que, apesar dos problemas com o jogador, ela nunca o proibiu de ver a filha, e que nem neste momento difícil, onde a menina está chateada com a situação, está bloqueando o contato entre os dois.

- Sempre abri as portas da minha casa para eles entrarem aqui. A menina tem 12 anos, ela que tem que querer. Jamais vou proibir uma filha de ver o pai. Mas se ela falar que não quer, aí eu vou na Justiça pedir para ouvirem minha filha.

Simony também contou dos acordos que fez com Diego, mas que não foram aceitos.

- Eu não quero dinheiro nenhum pra mim. Tentei fazer um acordo pra ele pagar a escola e o plano de saúde. Não preciso do dinheiro dele, eu trabalho. Agora quando um pai tem condições de ajudar uma filha, eu não vou desistir. A Justiça está aí pra provar que ele tem condições sim.

A cantora citou, então, que Diego tem uma casa grande, sítio e outros investimentos. Porém, mesmo achando que eles não estão no nome do jogador, isso será investigado pela justiça. Eita!