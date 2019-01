11/01/2019 | 16:10



Pérola Faria está com tudo! A atriz, que foi campeã do Dancing Brasil em 2018 ao lado do professor Fernando Perrotti, não para com os trabalhos! A assessoria da Record, já confirmou que Pérola foi escalada para a próxima novela da emissora, Topíssima.

Faria interpretará a antagonista Angélica, que é secretária de Sophia, personagem de Camila Rodrigues. As duas até serão amigas, mas Angélica terá inveja de Sophia.

Ansiosos para ver a atriz em cena novamente?