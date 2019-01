Emocionada, Sophia Abrahão vai às lágrimas em último 'Vídeo Show'

11/01/2019 | 15:55



O último Vídeo Show foi ao ar nesta sexta-feira, 11, mais de 35 anos após sua estreia. A edição começou sem um grande clima de despedida, com os apresentadores Joaquim Lopes e Sophia Abrahão dançando e se abraçando, sem citar o fim do programa a princípio.

"Sejam muito bem-vindos. Está começando seu Vídeo Show ao vivo, temos um programa muito bacana. Né? Vamos segurar as pontas", introduziu Joaquim, acompanhado por Sophia: "Sim, então vamos lá dar uma olhada no que vem no programa hoje, bem vindos."

Posteriormente, o fato foi citado pelos apresentadores: "Como a gente tá hoje fazendo nosso último episódio do Vídeo Show, muita gente se manifestou nas redes sociais. É um programa que mora na memória afetiva de muita gente."

"Gente, para pra pensar. São 35 anos de história, mostrando todos os arquivos da televisão", refletiu Joaquim. No fim da atração, Sophia chegou a se emocionar e chorou.