João Paulo assina renovação até 2022 e celebra permanência no Botafogo

11/01/2019 | 15:49



Depois de um ano para ser esquecido em 2018, o volante João Paulo iniciou a nova temporada no Botafogo já com motivos para comemorar. Nesta terça-feira, o jogador acertou a renovação contratual com o clube carioca por quatro anos, até dezembro de 2022.

"Quero agradecer a confiança do Botafogo em mim. Que seja um ano de muita luta, empenho e vitórias. Sou fominha e não vejo a hora de iniciar a temporada e os jogos", declarou o jogador de 27 anos em entrevista coletiva.

João Paulo não escondeu a ansiedade para voltar aos gramados. Afinal, em 2018 ficou muito mais tempo no departamento médico do que em campo, graças a uma grave fratura sofrida em março e que o tirou de ação por quase toda a temporada. O próprio jogador, porém, admitiu que o retorno à plena forma ainda demandará tempo.

"Ainda estou me readaptando, principalmente a parte física. Nesse início, tenho consciência que vou sofrer um pouco, mas volto a dizer que estou muito feliz com esse momento, com a renovação e por esse projeto a longo prazo. Estou feliz por vestir essa camisa por mais quatro anos", comentou.

O volante ainda falou sobre o papel de liderança que conquistou nestas duas temporadas no Botafogo. "Vamos conquistando algumas coisas dentro do clube, estou indo para o meu terceiro ano e tenho uma identificação com o Botafogo, com a torcida. Sempre procuro entregar tudo dentro de campo, e o restante é consequência. É um grupo que tem uma mentalidade muito positiva e essa coisa de capitão é mais simbólica, cada um tem um modo de liderar a sua maneira."