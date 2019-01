Rio Grande aumenta tarifa do ônibus para R$ 4,20

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



11/01/2019 | 15:21



A Prefeitura de Rio Grande da Serra anunciou reajuste R$ 0,40 na tarifa do transporte de ônibus municipal. Com a medida, o valor da passagem passará dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,20 a partir de amanhã. O decreto, assinado pelo prefeito Gabriel Maranhão (sem partido), que autoriza a mudança foi publicado hoje no Diário Oficial.

De acordo com a administração municipal, a correção da tarifa ocorre devido há necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico financeiro contratual, que tem por fundamento a manutenção das condições estabelecidas junto a concessionária Viação Talimã.

Aos estudantes que se enquadram no benefício do passe escolar fica concedido isenção integral do pagamento da tarifa, nos termos da Lei Municipal nº. 2.108, de 05 de fevereiro de 2015.

O município é o quinto da região a anunciar reajuste no valor da passagem. Anteriormente, as prefeituras de Santo André, São Bernardo, Diadema e Ribeirão Pires já haviam aplicado a correção no preço da passagem.