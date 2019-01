Opinião: Apostas desportivas online em expansão

Da Redação



14/01/2019 | 12:18

*Por Rodrigo Carneiro

Em novembro de 2018, o Senado brasileiro votou pela emissão de autorização para as casas que disponibilizam opções de jogo online. Esse é um marco decisivo para a realidade dos jogos de azar no Brasil e, tal como em Portugal, poderá ter um efeito positivo na economia, mas ainda existem algumas dúvidas pairando no ar, especificamente em relação ao controle que o Estado irá exercer sobre a atividade.

Para os apostadores portugueses, o ano de 2015 ficou marcado pela legalização das apostas online em seu território, ainda que a primeira licença tenha sido atribuída pelo Estado apenas em maio de 2016. Desde então, olhando aos valores disponibilizados pelo SRIJ (Serviços de Regulação e Inspeção de Jogos), os portugueses investem cada vez mais em jogos online, quer em apostas esportivas, quer em jogos de azar.

No final de 2018, existiam nove entidades direcionadas para as apostas online autorizadas operando em Portugal, sendo que quatro delas iniciaram atividade precisamente nesse mesmo ano – a última delas em outubro. Ainda segundo os dados do relatório elaborado pela mesma entidade, nos últimos três meses de 2017, se encontravam cadastrados em sites de apostas esportivas operando em Portugal cerca de 800 mil jogadores, na maioria com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos de idades (61,3%).

Crescimento em 2018

Os dados relativos a 2018 refletem um grande aumento no volume de apostas em Portugal, destacando dois fatores: a entrada no mercado de novas opções e, sobretudo, a realização da Copa do Mundo da Rússia. Segundo a mídia portuguesa, nos primeiros seis meses de 2018, os portugueses haviam investido mais de um bilhão de euros em sites de apostas esportivas ou jogos.

No último relatório do ano, o Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos revela que as apostas esportivas online em território português valeram mais de 640 milhões de euros nos meses de outubro, novembro e dezembro (cerca de R$ 2.7 bilhões na cotação atual), números que demonstram um crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior – em 2017 tinham se registado 424,6 milhões de euros (cerca de R$ 1.8 bilhões na cotação atual). Os números são taxativos e demonstram que as apostas desportivas online são cada vez mais populares entre os Portugueses. A tendência é de crescimento e todos os dados apontam para um aumento no primeiro trimestre do ano de 2019, restando aguardar pelos dados que serão divulgados pelo SRIJ para conferir a mudança em relação a 2018.

Futebol é a modalidade mais popular

O SRIJ revelam uma clara preferência dos jogadores portugueses relativamente ao futebol, modalidade que atraiu 78,51% dos apostadores no terceiro trimestre de 2018. Se no segundo trimestre era o basquete que surgia na segunda posição e o tênis na terceira, nos últimos três meses do ano, o tênis foi o segundo esporte no qual os portugueses mais investiram (16,78 %). A Sportradar divulgou os valores investidos online em jogos das competições portuguesas de futebol e as estatísticas dizem que, em média, cada encontro do principal escalão do futebol nacional gera apostas e, torno de 32 milhões de euros (cerca de R$ 152 milhões). Atualmente, ainda não existe nenhuma casa de apostas que utilize criptomoedas operando em Portugal, o que com esse números, poderia ser outra área em expansão.

Aprovação no Brasil

É de se esperar que em 2019, com o novo governo, surjam ainda mais novidades com relação a esse setor no Brasil. Tendo Portugal como referência, é provável que o crescimento do número de usuários também seja rápido por aqui.

