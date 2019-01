Opinião: 2019, o ano dos jogos online no Brasil?

Da Redação



11/01/2019 | 14:48

*Por Rodrigo Carneiro

É comum vermos anúncios (principalmente na TV paga) de sites e apps que permitem apostas esportivas online. Entretanto, como jogos de azar são proibidos no Brasil, essas plataformas defendem que promovem práticas meramente culturais e que ao usar os serviços, internautas devem fazer isso “a brinca” (sem torrar um centavo que seja).

Entretanto, isso pode mudar no decurso de 2019. No final do ano passado, tramitava no Senado o projeto de lei de Ciro Nogueira (PP) que visava permitir a exploração de jogos de azar em todo o Brasil. No momento, a ideia está arquivada por conta do recesso parlamentar e deve ser colocada em votação nos próximos 12 meses.

Esse pode ser um marco decisivo para a realidade dos jogos no Brasil. Tal como ocorre em Portugal (a seguir, falaremos sobre isso), poderá ter um efeito positivo na economia. Entretanto, ainda não se sabe como o governo controlaria os jogos e como ficariam as licenças para explorá-lo. Se seguir os moldes do país europeu, a atividade pode ser uma boa fonte de recursos para o Estado.

Exemplo

Para os portugueses, o ano de 2015 ficou marcado pela legalização das apostas online em seu território. A primeira licença foi atribuída pelo Estado apenas em maio de 2016. Desde então, olhando aos valores disponibilizados pelo SRIJ (Serviços de Regulação e Inspeção de Jogos), a população investe cada vez mais em jogos online – seja em apostas esportivas, seja em jogos de azar.

No final de 2018, existiam nove entidades direcionadas para as apostas online autorizadas operando em Portugal. Quatro delas iniciaram atividade exatamente no mesmo ano – a última delas, em outubro. Nos últimos três meses de 2017, se encontravam cadastrados em sites de apostas esportivas operando em Portugal cerca de 800 mil jogadores. Em sua maioria, com idades entre 25 e 44 anos (61,3%).

Crescimento

Os dados relativos a 2018 refletem um grande aumento no volume de apostas em Portugal. Neste cenário, destacam-se dois fatores: a entrada no mercado de novas opções e, sobretudo, a realização da Copa do Mundo da Rússia. Nos primeiros seis meses de 2018, os portugueses haviam investido mais de um bilhão de euros em sites de apostas esportivas ou jogos.

No último relatório do ano, o SRIJ revela que as apostas esportivas online em território português valeram mais de 640 milhões de euros nos meses de outubro, novembro e dezembro (cerca de R$ 2,7 bilhões na cotação atual). Os números demonstram um crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior – em 2017, tinham se registrado 424,6 milhões de euros (cerca de R$ 1,8 bilhão na cotação atual). Os números são taxativos e demonstram que as apostas desportivas online são cada vez mais populares entre os portugueses.

A tendência é de crescimento e todos os dados apontam para um aumento no primeiro trimestre do ano de 2019, restando aguardar pelos dados que serão divulgados pelo SRIJ para conferir a mudança em relação a 2018.

Futebol

O SRIJ revela uma clara preferência dos jogadores portugueses relativamente ao futebol, modalidade que atraiu 78,51% dos apostadores no terceiro trimestre de 2018.

Se, no segundo trimestre, era o basquete que surgia na segunda posição e o tênis na terceira, nos últimos três meses do ano, o tênis foi o segundo esporte no qual os portugueses mais investiram (16,78 %).

A Sportradar divulgou os valores investidos online em jogos das competições portuguesas de futebol e as estatísticas dizem que, em média, cada encontro do principal escalão do futebol nacional gera apostas em torno de 32 milhões de euros (cerca de R$ 152 milhões). Atualmente, ainda não existe nenhuma casa de apostas que utilize criptomoedas operando em Portugal, o que, com esse números, poderia ser outra área em expansão.

É de se esperar que em 2019, com novo governo, surjam ainda mais novidades com relação a esse setor no Brasil. Tendo Portugal como referência, é provável que o crescimento do número de usuários também seja rápido por aqui.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, confira os eletrônicos testados pelo 33Giga: