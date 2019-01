OAB-SP defende manutenção da Justiça do Trabalho e cobra recriação de Ministério

11/01/2019 | 14:27



A Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB-SP) reagiu à intenção do presidente Jair Bolsonaro de extinguir a Justiça do Trabalho. Resolveu organizar um movimento para defender a manutenção da estrutura, além de reivindicar a recriação do Ministério do Trabalho, cujas funções foram incorporadas em outras Pastas.

No primeiro comunicado do ano, a nova gestão informou que vai organizar um movimento de conscientização "quanto à indispensabilidade, manutenção e aprimoramento do funcionamento da Justiça do Trabalho e da importância da reinstituição do Ministério do Trabalho.

Em entrevista ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) publicada no último dia 7, o novo presidente da OAB-SP, Caio Augusto Silva dos Santos, afirmou que a instituição teria forte atuação no governo de Jair Bolsonaro e dos demais governantes eleitos no ano passado. "Estaremos à disposição de todos os Poderes para empunharmos juntos a defesa da democracia e da cidadania, mas jamais seremos subservientes a qualquer governo de plantão", disse.