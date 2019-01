Fazenda Capoava promove acampamento de férias

Redação



11/01/2019 | 14:18

Localizada na região de Itu, no interior de São Paulo, a Fazenda Capoava, promove entre os dias 20 e 25 de janeiro mais uma edição do programa de acampamento “Aventuras na Capô”.

Destinada para crianças de 6 a 17 anos, a atividade é realizada duas vezes por ano e visa promover entretenimento, diversão e conhecimento em meio à natureza. Os pequenos têm a oportunidade de interagir em um ambiente aprovado pelo IBAMA, com espécies endêmicas tanto da Mata Atlântica quanto do Cerrado.

Atividades acampamento Fazenda Capoava

Entre as atividades propostas, o Projeto de Olho nos Bichos consiste no monitoramento de diversas espécies em seu habitat natural, trilhas pela mata, acampamento selvagem e práticas de esportes náuticos, como canoagem e stand up paddle.

Outras brincadeiras, como queimada, corrida maluca, caça ao tesouro e jogo da selva, também estão inclusas.

O programa de acampamento oferece hospedagem em chalés com capacidade para até quatro ocupantes, todas as refeições inclusas (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar), acompanhamento 24 horas, monitores especializados em biologia e seguro viagem completo.

O transporte de ida e volta em ônibus fretado partindo de São Paulo, Sorocaba ou Itu com carro de apoio acompanhando o trajeto, além de uma camiseta personalizada, também estão no pacote.



Serviço

Quando: de 20 a 25 de janeiro de 2018;

Destino: em Itu (SP), na Fazenda Capoava;

Transporte: Ônibus fretado;

Valores: pacotes a partir de R$ 3.254,80, para crianças de até 17 anos de idade. Parcelamento em até 3x no cartão de crédito ou pagamento à vista com 5% de desconto.