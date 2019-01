Fábio Porchat explica fama de ser gay: Nunca me impediu de pegar mulher

11/01/2019 | 14:11



A fama de que Fábio Porchat é gay é antiga e continua circulando por aí mesmo que o apresentador já tenha negado. Em entrevista ao canal do YouTube de Bruno Motta, ele esclareceu que os falsos rumores nunca atrapalharam sua vida pessoal.

- Fico supertranquilo, porque isso nunca me impediu de pegar mulher. Eu não sei se me ajudou, mas não atrapalhou. De repente, alguma mulher falou: Será que é viado? Deixa eu comer pra ver se é. Mas nunca me atrapalhou, então isso já é um ponto positivo.

Ele ainda contou que pessoas homossexuais já sabem que não ter chance com ele, por isso nem tentam aproximação:

- Gay nunca dá em cima de mim, acho que eles devem saber que não vão ter muita chance. Ao contrário, quando termina minha peça, várias mulheres ficam para tirar foto comigo, tem uma coisa assim.

Porchat ainda brincou que sua esposa, Nataly Mega, diz que ele é gay como estratégia para espantar as mulheres que paqueram o marido:

- Isso, é a minha mulher que espalha, diz aos risos.

Ele também garantiu que se fosse homossexual não haveria problema em falar sobre isso publicamente:

- Nunca realmente me incomodou. Não é um problema. Eu, se fosse gay, ia falar que era. Porque não atrapalha nada na minha vida. Sou apresentador, comediante, estaria dando feliz da vida, transando por aí felizão.